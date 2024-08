400€ di sanzione se ti beccano in strada così: in pochi conoscevano questa norma | La trasgredisci e finisci nei guai

Ti becchi 400 euro ti multa se fai così quando sei in strada. Occhio a questa trasgressione.

No, non possiamo decisamente starcene tranquilli. E ora che il Ferragosto se ne è bello che è andato e che in tanti stanno o sono già tornati a lavoro tante preoccupazioni hanno incominciato ad aff9llare in maniera assai pesanti le menti. Difatti, dopo che si è speso parecchio per le vacanze, ora bisogna necessariamente rientrare in careggiata.

E lo stesso dobbiamo dire per quanto concerne la nostra alimentazione. Il punto è che, anche se ci siamo rilassati e pure divertiti durante le nostre ferie, tornare alla routine quotidiana è davvero tosta. E così, assonnati e nervosi, possiamo tendere a compiere qualche errore che prima non avevamo mai effettuato quando ci accingiamo a uscire di casa.

In poche parole quando ci mettiamo su strada, talvolta per inesperienza ma altre volte invece per eccessiva audacia dovuta alla tanta esperienza, tendiamo un po’ troppo a comportarci come se ci fossimo alla guida solo noi, ritenendoci, anche se non ce ne rendiamo completamente conto, i padroni assoluti.

Strada, occhio a cosa fai o ti multano

E così, soprattutto se percorriamo tragitti poco trafficati o nel corso di fasce orarie in cui non è in giro praticamente anima viva, cominciamo a sentire forte il desiderio di pigiare sull’acceleratore, infischiandocene bellamente dei divieti e dei classici limiti di velocità da rispettare.

Chiaro che se poi un autovelox attivo ci scatta una bella foto possiamo essere ben certi che ci arriverà a casa una sonora multa che ci farà rimpiangere il nostro atteggiamento un po’ troppo spavaldo. In ogni caso dobbiamo rigare dritto non solo quando siamo alla guida della nostra auto ma di qualsiasi altro mezzo, compreso questo che va fortissimo da anni non solo tra i giovani e i giovanissimi.

400 euro di sanzione se corri in monopattino

Di quale parliamo? Di lui, del chiacchieratissimo monopattino per il quale era stato istituito pure un famoso bonus. Cominciamo con il dire che non possiamo percorrere con esso autostrade, super strade e tangenziali. Inoltre dobbiamo comunque rispettare i segnali stradali e i vari divieti.

Inoltre se vogliamo utilizzarlo, dobbiamo prestare la massima attenzione a non andare troppo veloci. Il limite da non superare in tale direzione è dei 20 km/h Difatti se seguiremo l’esempio di un ventenne che a Seregno, come ci racconta Monza Today, ha sfrecciato a bordo del suo monopattino a 60 km/h, saremo costretti a pagare una sanzione di 400 euro.