4 posti insoliti che devi assolutamente vedere a Roma | Lascia pinne e salvagente: ti attende un mondo esotico

A Roma è possibile visitare dei luoghi inimmaginabili, ma non occorre allontanarsi dalla città. Andiamo a scoprire quali sono gli angoli più impensabili.

Roma è una delle città più famose al mondo, in quanto è visitata da milioni di turisti provenienti da ogni angolo del pianeta. Infatti il turismo è molto attivo e non è alimentato solo dal patrimonio storico culturale. Anche la cucina è considerata una delle migliori in assoluto.

Per non parlare delle bellezze paesaggistiche che lasciano tutti con il fiato sospeso. Si possono menzionare il Parco Regionale dell’Appia Antica, il Parco degli Acquedotti e del Bioparco di Roma.

Tuttavia ci sono degli angoli davvero suggestivi per le strade della capitale italiana e non tutti ne sono a conoscenza. Per fortuna un influencer ha deciso di condividere la sua esperienza con i follower.

Il video è stato pubblicato su Tik Tok nel profilo @giovanniarena_ qualche anno fa, ma nonostante tutto riscuote sempre un grande successo perché permette a chi visita a Roma di andare alla ricerca dei luoghi più insoliti.

“Ecco 4 cose insolite da fare a Roma”

“Andare alla ricerca dei murales di Via del Trullo da quello dedicato a Samantha Cristoforetti a Greta Tunberg fino ad arrivare a quello di Frida Kahlo. ‘Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi’, ben detto Frida. Ormai tutti conoscono la Casina delle Civette, ma procediamo lenti lenti per evitare di spaventarli. Accanto a questa casina troverete dei pappagalli liberi come se fossimo a Rio”.

“Mentre l’anno scorso vi ho fatto vedere lo specchio della Chiesa di Sant’Ignazio…lo sapevate che esiste un altro…Si trova dentro la Basilica di Sant’Andrea. Se andate al Chiostro del Bramante c’è una bellissima mostra che si chiama ‘Crazy’. Tutti ci meritiamo di entrare in un tunnel di farfalle nere e uscire da una discesa di colori”.

Incantevoli realtà dal valore inestimabile

A Sud-Ovest di Roma, tra Portuense e Magliana c’è un quartiere con dei murales fantastici e tra questi c’è anche quello di Virginia Woolf. Inoltre in Via del Trullo è possibile passeggiare tra i palazzi di Big City Life a Tor Marancia. È un vero street art che lascia il segno, non a caso si può definire “la periferia poetica di Roma”. La Casina delle Civette ha degli spazi interni con decorazioni pittoriche che vale la pena visitare.

Infine è stata menzionata la Chiesa di Sant’Andrea, luogo di culto cattolico che si trova in Piazza Vidoni nel Rione Sant’Eustachio. L’interno, a croce Latina, ospita i capolavori del 400 fino ad arrivare al 900. Inoltre è la terza cupola più alta di Roma, dopo quella di San Pietro in Vaticano e quella dei Santi Pietro e Paolo all’EUR.