3 locali SUPER a Roma da non perdere | Paghi una miseria e mangi come un divo: non dimenticare le padellacce

Se vuoi trascorrere delle ore piacevoli con amici o con la dolce metà puoi recarti in uno di questi locali. Prezzi accessibili a tutti senza dimenticare il gusto e la qualità.

Roma è una città che offre tanto sotto ogni punto di vista. Per quanto riguarda la cucina è sicuramente una delle più apprezzate in assoluto per la sua unicità. Tradizione e qualità dei prodotti viaggiano sullo stesso binario ed è questa la chiave vincente. Non a caso tutti i ristoranti della capitale propongono dei menu a dir poco sensazionali.

I piatti romani più richiesti sono la pasta alla Carbonara, tonnarelli cacio e Pepe, Gricia, Amatriciana, carciofi alla giudia e alla romana, cicoria ripassata, trapizzino, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, il maritozzo e tanto altro ancora.

Anche chi predilige un’alimentazione vegetariana e vegana sa dove può recarsi proprio perché ogni menù è realizzato in base alle richieste dei clienti, anche di quelli più esigenti.

A tal proposito sta circolando un video sui social dove si consigliano ben tre ristoranti e ognuno ha un menù proprio che si differenzia per ciò che viene proposto.

I locali della capitale italiana ti aspettano!

Da quando ci sono persone che hanno deciso di condividere delle scoperte culinarie, in tanti sono stati incuriositi dal fatto di gustare quei piatti proposti nei loro video.

Quello in questione è stato pubblicato qualche giorno fa e ha già ottenuto tantissimi like, chiaro segno che il contenuto è piaciuto agli utenti social. È possibile trovarlo nella pagina Instagram @girova.go. In questo caso sono stati consigliati dei locali da prendere considerazione per trascorrere qualche ora di leggerezza con la giusta compagnia.

“3 locali pazzeschi da provare a Roma”

Il primo locale menzionato è Sapori d’Italia in Via Carlo Mezzacapo 14. Qui c’è un menù ricco di piatti a base di carne di alta qualità. Anche i primi e gli antipasti riscuotono un grande successo. “Porzioni abbondanti, il tiramisù è fantastico, la qualità è buona”, ecco una delle tante recensioni che si possono leggere su TripAdvisor.it. Per coloro che amano i piatti a base di pesce fresco c’è Maresita Ristorante in via Enzo Benedetto 47. Con 30 euro si può ordinare un menù fisso con un primo piatto a scelta e un’abbondante frittura.

Infine per gli amanti della cucina romana è stato proposto Taverna Tintoretto in Via Andrea Solario 58/64. Gli antipasti hanno un prezzo che parte dai 6 fino ad arrivare ai 25 euro e i dolci a 5 euro! “Posto molto accogliente, il cibo ottimo e il personale gentile ci torneremo assolutamente” (Tripadvisor.it). Sicuramente opterai per uno di questi ristoranti, il tutto dipenderà dai tuoi gusti.