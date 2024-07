10 ore per visitare Roma: la nuova sfida che sta conquistando tutti | Se la superi vinci questo ‘premio’

Hai solo 10 ore a disposizione per vedere la splendida Roma. Se ci riesci c’è un bel premio per te.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che con la crisi ancora pazzesca che vige tuttora nel nostro Paese, e che per giunta non accenna nemmeno minimamente a diminuire, non c’è da spendere e spandere. Al contrario, è opportuno, cercare di risparmiare il più possibile, pur riuscendo comunque a vivere una vita più che degna e serena.

In tale chiave bisognerebbe, nonostante pure i rincari, che sono diventati talmente pressanti da toglierci il respiro, trovare il tempo e, per la verità, pure qualche soldino per organizzare dei giorni di svago e di sano divertimento. Se non possiamo tuttavia permetterci delle vacanze vere e proprie, possiamo puntare a delle gite giornaliere.

E tra le mete che possiamo scegliere, rimanendo nella nostra Italia, c’è di certo Roma. In questo periodo, soprattutto se si opta per i week end, si possono visitare con più tranquillità e meno ressa i vari musei e andare ad ammirare dal vivo i numerosi monumenti. Del resto quasi tutti sono al mare e i romani non si fanno ripetere due volte di andare a rilassarsi anche solo per qualche ora a Ostia o Fregene.

Visita Roma in 10 ore, ti dicono loro come fare

Tuttavia noi ora vi vogliamo lasciare una vera e propria sfida che consiste nel poterlo fare in sole 10 ore. A lanciarla per la verità sono i ragazzi di Onderoaders su Tik Tok. Nel video condiviso si mostrano appena arrivati nella Capitale dopo essere scesi in mattinata, intorno alle 9 e 30, a Roma Termini.

Poco dopo iniziano già la loro incredibile avventura. Ovvio che per poterla mettere in atto, oltre ad avere le idee chiare su che cosa andare a visitare, oltre che altri eventuali mezzi pubblici da prendere. In ogni caso pare che la coppia prediliga muoversi a piedi. Dunque, capite bene, che la cosa fondamentale, per riuscire nella missione, è vestirsi comodi e viaggiare leggeri.

Come organizzarti e alcune cose da non farti scappare

Bene è anche scegliere la giornata giusta. Difatti il tempo deve essere bello ma non eccessivamente afoso, se non vogliamo sciogliersi sotto il sole. Ecco perché sarebbe vivamente consigliato per la nostra gita nella Urbe Eterna come periodo la tarda primavera o l’inizio dell’autunno. Il mese di settembre poi sarebbe decisamente il top.

In ogni caso i nostri eroi sono riusciti, entro le famose dieci ore, a vedere moltissimi monumenti, partendo anche dalla divina Piazza di Spagna con la sua scalinata da Mille e Una Notte. Impossibile non fare pure un salto alla Fontana di Trevi, una delle più belle al mondo. Non sono mancate passeggiate in mezzo al verde e una visione, con tanto di foto, al Pantheon. E alle 19 e 15 rieccoli in Stazione. Missione compiuta! Ed è questo il premio più bello che puoi ricevere.