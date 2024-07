10 cose da fare a Roma in estate: solo così puoi sfuggire dalla calura di agosto | I turisti restano sbalorditi dalla numero 5

Che cosa puoi fare ora a Roma? Te lo diciamo noi. La lista top.

Ti trovi a vivere qualche giorno nell’Urbe Eterna? Magari hai accompagnato la tua dolce metà o un familiare in un veloce viaggio di lavoro e ora stai qui. Sei felice di esserci anche perché ami profondamente questa città. Il punto è che viverla a pieni polmoni adesso che fa molto caldo non è forse il massimo.

Come non lo è startene tutto il giorno chiuso in una camera da albergo con acceso il condizionatore a palla. Dunque che fare? Per prima cosa vedi questo periodo di tempo come una tua piccola vacanza. Ergo pensa a che cosa vorresti fare senza darti troppe regole. Punta sulla semplicità e concediti qualche sfizio oltre che qualche piccola golosità.

Bene è anche informarsi presso l’Ente del Turismo dei vari eventi che sono in atto in questi giorni, soprattutto se prevedono l’ingresso gratuito. E poi se vuoi vivere qualcosa di magico e senza stare al caldo puoi seguire questo speciale decalogo. Qui troverai delle strepitose dritte su cosa fare in estate a Roma. Ce lo rivela su TikTok Colazione_e_caffè.

Il decalogo di che cosa puoi fare in estate a Roma

Lo sai che l’ Urbe è divina di sera e di notte? Allora perché non partecipi ai tour a bordo di un bus aperto dall’alto, in partenza da Roma Termini, dove puoi visitarla insieme a guide e altri turisti assaggiando pure dello squisito cibo? Se ami la natura, che ne dici nella mattinata di fare una splendida gita al Castello di Bracciano?

Oppure, approfittando che in tantissimi saranno al mare, che ne dite di fare delle belle passeggiate nel centro storico, andando però alla scoperta anche di angolini sconosciuti? Qui, per ricevere delle anticipazioni assai ghiotte, chiedete informazioni a chi Roma la conosce bene, quindi a persone anziane che ci vivono da sempre. Dai giovani invece fatevi consigliare i locali più belli, dotati di terrazza, dove potete consumare sia la colazione che il brunch.

Goditi la città, l’arte e il mare

Se siete dei golosoni che ne dite di mangiare un gelato al pistacchio alla forma di Colosseo innanzi alla mitica Fontana di Trevi? Immancabile poi è il classico selfie da postare poi repentinamente sui Social. Non scordatevi nemmeno di fare una bella e mirata visita ai Musei Vaticani che hanno sempre il loro insindacabile perché. Tra l’altro si entra gratis ogni ultima domenica del mese.

Tuttavia sappiate che se volete visitare pure i giardini dovrete chiedere il supporto di una guida. Andate anche al Foro Romano, acquistando un biglietto che vale tutto il giorno. Visto che siamo ormai entrati nel cuore palpitante del periodo estivo, che ne dite di fare un bel salto a Fregene? Consigliatissimo è il Singita Miracle Beach. Qui la giornata, tra un tuffo e tanto divertimento, si chiude in bellezza con il saluto al sole.